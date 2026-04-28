ЦСКА потерял ключевого игрока обороны до конца сезона

Легионер пообещал вернуться в следующем сезоне на 100% готовым. Армейский клуб в своём телеграм-канале уточнил диагноз: разрыв четырёхглавой мышцы бедра.
Сам матч в Казани завершился со счётом 0:0. Для столичной команды эта ничья стала третьей в серии без побед, которая длится уже четыре игры (три ничьих, одно поражение). После 27 встреч ЦСКА набрал 45 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Ранее между Мойзесом и главным тренером ЦСКА Фабио Челестини произошёл конфликт. После разгромного поражения от «Краснодара» бразилец усомнился в компетентности наставника. Челестини отстранил игрока от основы, что вызвало критику экспертов, включая Валерия Газзаева, который обвинил тренера в приоритете личных амбиций. Ситуация разрешилась после извинений Мойзеса и его возвращения к тренировкам.
