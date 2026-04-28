Протоиерей Евгений Колупаев рассказал о служении военных священников в зоне СВО

О работе военных священников и о том, как офицерам и солдатам необходима духовная поддержка, редакции ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал протоиерей Евгений Колупаев. С 2013 года он служит в должности помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления Восточного военного округа. С 2023 года неоднократно выезжал на линию боевого соприкосновения, помогал штурмовым группам пехоты и танкистам выполнять их тяжелую работу.
Воспитатель для воинов.
Евгений Колупаев — офицер запаса. В 1990 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. Ф. Мясникова. Служить довелось в разных регионах России, а после увольнения в запас началось его духовное служение.
— В тринадцатом году владыка меня благословил на должность помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом Восточного военного округа. Можно сказать, я стал воспитателем для офицеров и солдат. По сей день тружусь в этом направлении, а также возглавляю военный отдел Хабаровской епархии. Владыка благословил также проходить послушание штатным клириком храма Серафима Саровского, — рассказывает Евгений Колупаев.
Связанное с военнослужащими послушание сейчас проходят около 30 священников ВВО. С начала проведения специальной военной операции больше половины из них неоднократно выезжали за «ленту». Чаще всего батюшки работают с убывающими на передовую или проходящими лечение в госпиталях военнослужащими. Отец Евгений трижды отправлялся в командировку и планирует дальнейшие выезды.
Благословение на ратный труд.
Штатные священники также считаются военнослужащими. Брать в руки оружие, а тем более участвовать в военных действиях им запрещено, тем не менее, они делят с воинами и труд по защите Родины, и окопные тяготы.
— Мы служим Богу, приводя людей ко Христу. Благословляем их на ратный труд, на защиту Отечества. Помогаем не пасть духом раненым или потерявшим боевых товарищей, провожаем усопших, — говорит отец Евгений.
Военные священнослужители выполняют свою миссию в тылу и за считаные километры от линии боевого соприкосновения. Перед выходом на боевое задание беседа с батюшкой становится спасительной для воинов. По словам отца Евгения, чтобы вести себя адекватно в экстремальной ситуации и выйти из нее с минимальными потерями, необходимо достойно войти в эту ситуацию. Взять в храме благословение на ратный труд, помолиться — и с молитвой перемещаться на передовой.
Вера и напутственные слова батюшки помогают преодолеть страх и не поддаваться панике. Этот настрой передается и окружающим. Они начинают действовать более хладнокровно, а такой навык необходим в окружающем хаосе.
По словам отца Евгения, за «лентой» сложно отличить священника от военнослужащего. Одинаковая для всех форма одежды делает их похожими. И тем радостнее для воцерковленного воина становится внезапная встреча с батюшкой.
— Мне запомнилась одна встреча в ближнем тылу. Штурмовики на полигоне тренировались перед операцией. Один из них сначала принял меня за корреспондента. Потом рассказал, что перед отправкой за «ленту» хотел дозвониться до своего духовного отца, получить благословение, но не смог. И вдруг чудесным образом священник оказался рядом. Я его исповедовал и причастил. К сожалению, не знаю о его дальнейшей судьбе, — рассказывает отец Евгений.
Встречам с православными священниками рады и представители других конфессий. Однажды бурят-буддист рассказал, как «наши боги» спасли ему жизнь во время мощного обстрела. Воин увидел «святых в белых одеждах», которые велели ему быстро переместиться в другое место и указали конкретную точку.
— Только, говорит, переполз, куда показали, как «шарахнуло там, где я только что был. Если бы я там оставался, меня бы сейчас не было в живых», — вспоминает Евгений Колупаев рассказ своего собеседника о чудесном спасении.
Многие рассказывают о случаях во время боя, когда крест или икона останавливали осколки от снарядов. Но считать воцерковление своеобразной страховкой от гибели нельзя.
— Господь во все века благословлял ратников, но с важной оговоркой: силу, которая у них в руках, необходимо использовать по назначению. Только для защиты и возмездия, не выступая в роли палачей. Воинское служение — тоже послушание. И оно необходимо в мире, где зло набирает силу. Ей и противостоит армия. У Бога все живы. Те, кто погибает ради близких, Родины, облегчают свою участь. Крещеные идут сразу на поклонение Спасителю, — говорит отец Евгений.
Ответственность священников.
В прошлые века полковые священники сопровождали армии и нередко шли перед войсками на поле боя. Специальная военная операция, во время которой главной ударной и разведывательной силой стали беспилотные аппараты, многое изменила и в работе священнослужителей. «Теперь мы появляемся или перед пеклом, или после пекла, чаще всего место священника — возле лазарета», — отмечает отец Евгений.
Работа с ранеными и усопшими занимает большую часть времени. Раненым помогают облегчить страдания, отдохнуть от военных бурь, не впасть в отчаяние тем, кто перенес ампутацию. Усопших необходимо достойно проводить в последний путь.
По словам отца Евгения, спасение душ погибших воинов — ответственность священника, и каждый будет давать отчет, как он помогал спасению ближних, их поискам Бога, покаянию. Бывало, раненые в госпиталях разматывали бинты и истекали кровью. В этих случаях приходилось принимать сложное решение о проведении обряда отпевания. Многие прошедшие через горнило войны не способны к мирной жизни в социуме.
Психологические травмы зачастую становятся причиной разрушения семей уже после возвращения воинов домой. Все эти тяготы способны привести священника к тому, что психологи называют профессиональным выгоранием. Знакомо ли это православному батюшке? Отец Евгений говорит, что нередко чувствовал бессилие, когда понимал, что ничем не может помочь страдающему человеку.
— Он находится в таком тяжелом состоянии, что не воспринимает слова, просто никого не слышит. Господь приходит, чтобы излечить больных. На его зов откликаются, но немногие. И тяжело осознавать, что и я ничем не помог страдающим, — говорит мой собеседник.
Военный священник хорошо знает, как боевые испытания проявляют характер людей. Героями могут стать те, кого в мирной жизни считали социально неблагополучными. Об одном из таких случаев самопожертвования рассказали штурмовики.
Даже после завершения боя выходить на нейтральную полосу было опасно. В небе кружили дроны, мешая эвакуационным группам забрать раненых и тела погибших. Четверо возвращавшихся с задания воинов также не могли выйти к своим. Один из группы, мобилизованный выпускник детского дома, был тяжело ранен.
Трудное детство, жизнь в неблагополучной семье, а потом и в детдоме, отсутствие перспектив в будущем могли его озлобить или сделать равнодушным. Но в тот момент воин решил пожертвовать собой ради спасения жизней других. Он вышел из укрытия и привлек внимание оператора, управлявшего дроном-камикадзе. После взрыва трое из группы благополучно вернулись в тыл.
Любая война — тяжелое испытание для всех. Но даже в это время жизнь продолжается. Одним из доказательств стал пример из военных будней протоиерея Евгения Колупаева.
— В одном из поселков на берегу Азовского моря был пункт постоянной дислокации нашей бригады. Ко мне обратился военнослужащий, чтобы покреститься. Во время огласительной беседы я периферийным зрением уловил движение метрах в трех от того места, где мы сидели. На берег вышел красивый лебедь, а за ним следом шла самочка. Лебедь решил проверить, что происходит на берегу, но и о безопасности своей подруги тоже не забывал. Так и наблюдал за нами троими. Такая яркая картина получилась: война войной, а жизнь течет дальше, — вспоминает отец Евгений.
Главное пожелание — скорейшего завершения СВО — в устах священника звучит особенно пронзительно. Каждый день продолжения военных действий умножает душевные травмы у тысяч людей, а значит, миссия фронтовых священнослужителей будет продолжаться бесконечно долго.