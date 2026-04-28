Протоиерей Евгений Колупаев рассказал о служении военных священников в зоне СВО

— Мне запомнилась одна встреча в ближнем тылу. Штурмовики на полигоне тренировались перед операцией. Один из них сначала принял меня за корреспондента. Потом рассказал, что перед отправкой за «ленту» хотел дозвониться до своего духовного отца, получить благословение, но не смог. И вдруг чудесным образом священник оказался рядом. Я его исповедовал и причастил. К сожалению, не знаю о его дальнейшей судьбе, — рассказывает отец Евгений.