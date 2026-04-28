Politico: Запрет России на транзит нефти из Казахстана в Германию навредит Украине

Киев может столкнуться с серьезными последствиями из-за решения России перекрыть ФРГ доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Politico.

По данным издания, Астана поставляет 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод, который производит 90 процентов бензина, авиационного керосина и дизеля для Берлина.

Журналисты утверждают, что подобный шаг Москвы может поспособствовать сокращению атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские порты.

— Если РФ попытается перенаправить поставки нефти в Германию, то они пойдут транзитом через порты на Балтике. Те, в свою очередь, чаще подвергаются нападениям Украины, — добавили в издании.

Тем временем нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию после долгой остановки, о чем сообщил министр экономики республики Денис Саков.

20 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в стране, призывал Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
