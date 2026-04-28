Politico: Запрет России на транзит нефти из Казахстана в Германию навредит Украине

Киев может столкнуться с серьезными последствиями из-за решения России перекрыть ФРГ доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Politico.
По данным издания, Астана поставляет 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод, который производит 90 процентов бензина, авиационного керосина и дизеля для Берлина.
Журналисты утверждают, что подобный шаг Москвы может поспособствовать сокращению атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские порты.
— Если РФ попытается перенаправить поставки нефти в Германию, то они пойдут транзитом через порты на Балтике. Те, в свою очередь, чаще подвергаются нападениям Украины, — добавили в издании.
Тем временем нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию после долгой остановки, о чем сообщил министр экономики республики Денис Саков.
20 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в стране, призывал Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода.