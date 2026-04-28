Пассажирский самолет рухнул в Южном Судане: жертвами авиакатастрофы стали 14 человек

В Южном Судане произошла авиакатастрофа. На подлете к Джубе рухнул пассажирский самолет. Всего погибли 15 человек. Жертвами трагедии стали местные жители и граждане Кении. Об этом оповещает издание Eastafrican.
Известно, что в числе погибших значатся 13 пассажиров и пилот. ЧП могло произойти из-за тяжелых погодных условий, отмечается в материале. Сообщается, что рухнувший самолет принадлежит компании CityLink Aviation.
«Два гражданина Кении погибли в числе 14 пассажиров и пилота зарегистрированного в Кении самолета Cessna», — говорится в статье.
