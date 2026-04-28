Пассажирский самолет рухнул в Южном Судане: жертвами авиакатастрофы стали 14 человек

Самолет разбился в столице Южного Судана Джубе, погибли 13 пассажиров и пилот.

Источник: Комсомольская правда

В Южном Судане произошла авиакатастрофа. На подлете к Джубе рухнул пассажирский самолет. Всего погибли 15 человек. Жертвами трагедии стали местные жители и граждане Кении. Об этом оповещает издание Eastafrican.

Известно, что в числе погибших значатся 13 пассажиров и пилот. ЧП могло произойти из-за тяжелых погодных условий, отмечается в материале. Сообщается, что рухнувший самолет принадлежит компании CityLink Aviation.

«Два гражданина Кении погибли в числе 14 пассажиров и пилота зарегистрированного в Кении самолета Cessna», — говорится в статье.

В марте в США два пилота погибли при столкновении борта с пожарной машиной. Причиной авиакатастрофы в аэропорту стала ошибка диспетчеров, информирует Fox News. Они разрешили пожарной машине выехать на взлетно-посадочную полосу. В это время самолет Air Canada уже приближался.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше