Пассажирский самолет рухнул в Южном Судане: жертвами авиакатастрофы стали 14 человек

В марте в США два пилота погибли при столкновении борта с пожарной машиной. Причиной авиакатастрофы в аэропорту стала ошибка диспетчеров, информирует Fox News. Они разрешили пожарной машине выехать на взлетно-посадочную полосу. В это время самолет Air Canada уже приближался.