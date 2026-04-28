Хабаровский край встретит 28 апреля без непогоды

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» опубликовало прогноз погоды на 28 апреля для Хабаровского края. По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, опасных явлений не ожидается. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске 28 апреля существенных осадков не прогнозируется, лишь вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от −1 до +1 градуса, днём — от +11 до +13 градусов. Ветер северо восточный и северо западный, скоростью 4−10 м/с.
В южных районах края местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ночью температура будет варьироваться от −3 до +2 градусов, днём ожидается от +10 до +15 градусов. Ветер северный, скоростью 7−12 м/с.
Центральные районы Хабаровского края останутся без существенных осадков. В ночные часы температура составит от −7 до +2 градусов, в дневные — от +3 до +15 градусов. Направление ветра — северное и северо восточное, скорость — 5−12 м/с.
На севере края осадков не ожидается. Ночью температура опустится до значений от −10 до 0 градусов, днём поднимется до диапазона от +1 до +12 градусов. Ветер будет дуть с северо востока со скоростью 5−12 м/с.
