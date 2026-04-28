Школьники предложили решение для безопасности серверных помещений

В Красноярске на базе физико-математической школы-интерната СФУ прошел финал II Сибирского промышленного хакатона «ПРОМКА». Участниками стали 150 старшеклассников из 30 команд, которые решали реальные задачи от ведущих промышленных предприятий региона. Студенты, инженеры и эксперты оценивали не просто знания, а способность школьников мыслить системно и предлагать готовые прототипы решений.
РУСАЛ представил на хакатоне кейс «Код доступа», посвященный информационной и физической безопасности серверных помещений Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Производственные процессы на заводе управляются автоматикой, и от надежности цифровой инфраструктуры зависит работа многих систем. Сегодня контроль доступа, видеонаблюдение и сигнализация часто существуют как изолированные контуры — это создает «слепые зоны». Например, система может не определить, совпадает ли человек с владельцем карты доступа или остался ли кто-то в серверной после окончания работ.
Школьникам предложили разработать комплексное решение с многофакторной идентификацией, включая машинное зрение, и возможностью интеграции с действующими системами предприятия. Эксперты отметили разные подходы. Так, одна команда создала прототип инженерного устройства, готового к доработке как самостоятельный продукт, другой проект предлагал пошаговую архитектуру внедрения с оценкой ресурсов, третий позволял повысить уровень защиты без существенного роста затрат.
Победителем в этой секции стала команда «Теорема доказана». Второе место с одинаковым количеством баллов разделили «Октопус» и «Эшкеретим».
Заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев подчеркнул, что школьники показали нестандартное мышление и качественные продукты с использованием искусственного интеллекта: «За такими участниками — будущее наших предприятий, будущее профессии и будущее металлургии». А руководитель группы информационной безопасности Герман Вольф добавил, что для экспертов была важна способность ребят работать как проектная команда — оценивать ограничения, риски и предлагать реалистичные механизмы внедрения.
Сам победитель Дмитрий Титовец признался, что работа над кейсом алюминиевой компании помогла иначе взглянуть на задачи информационной безопасности: «Обычно мы решаем учебные задачи с понятным результатом. Здесь всё было ближе к настоящему проекту: предприятие, люди, оборудование, риски. Это помогает понять, какие навыки нужны в IT и куда двигаться дальше».
Участие в «ПРОМКе» — часть системной профориентационной работы РУСАЛа с молодежью: олимпиады, стипендиальные и образовательные проекты, которые показывают, что современная металлургия — это не только цеха, но и цифровые системы, аналитика и кибербезопасность.