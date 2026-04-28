Пекин пригрозил Евросоюзу ответными мерами из-за закона «Сделано в Европе»

Китай предупредил Евросоюз, что примет ответные меры в случае ущерба из-за закона, направленного на поддержку европейских производителей. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в «Синьхуа».
Недавно в объединении представили новый законопроект «Сделано в Европе» для организаций, которые стремятся получить доступ к государственному финансированию в стратегических секторах.
Нововведения обязывают компании соответствовать минимальным требованиям к комплектующим из ЕС. Речь идет о проекте Industrial Accelerator Act, который должен усилить позиции промышленности ЕС.
Министерство коммерции КНР, в свою очередь, направило в Европейскую комиссию (ЕК) комментарии, в которых выразило серьезную озабоченность по поводу данного законопроекта, передает издание.
Кроме того, недавно в ведомстве заявили, что Китай выступает против внесения местных компаний в 20-й пакет санкций Евросоюза против России. Там же призвали исключить их из списка.
Тем временем лидеры ЕС начали активную работу над 21-м пакетом ограничений против России. Представители объединения стремятся снять прежние «красные линии» касательно санкций.