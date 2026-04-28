Остановки перенесли и маршруты автобусов изменили в Ленинском районе Иркутска с 28 апреля

Как сообщили в пресс-службе мэрии облцентра, с 28 апреля изменится схема движения автобусов № 10к, № 13, № 14, № 25, № 30, № 33, № 36, № 37, № 39, № 42, № 48, № 54, № 55, № 65, № 66 и № 71. Они, за исключением автобуса № 48, при следовании из микрорайона Ново-Ленино после улицы Розы Люксембург будут двигаться по Василия Ледовского, Академика Образцова, Норильской и далее по маршрутам. Автобусы № 48 после 5-го Советского переулка продолжат движение по улицам Василия Ледовского, Академика Образцова, Норильская и далее по маршруту.