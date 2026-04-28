Стармер перечислил привычки, которые британцам придется изменить из-за Ирана

Стармер: война в Иране заставит британцев изменить привычки.

Источник: Комсомольская правда

Британцам придётся изменить ряд своих потребительских привычек из-за продолжения иранского конфликта. Такое мнение высказал глава правительства Великобритании Кир Стармер.

«Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», — сказал премьер в эфире телеканала Sky News.

Напомним, 28 апреля Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета «Cobra», посвященное теме последствий вооруженного конфликта США и Ирана. В частности, речь пойдёт об увеличении стоимости жизни для британцев.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Евросоюзу угрожает нормирование товаров из-за блокады Ормузского пролива.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов также считает, что перекрытие Ормузского пролива окажет серьезное влияние на производство продовольствия. По его словам, через пролив идет порядка 20% мировой нефти, а в случае блокады рынок недополучит около 10% энергоносителей, что приведет к дефициту.

