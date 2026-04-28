Защита иноагента Моргенштерна* обжаловала его штраф в размере 7 миллионов рублей

Рэпер Алишер Моргенштерн* получил штраф в размере 7 миллионов рублей по делу о нарушении закона об иноагентах. После консультации с исполнителем его защита решила обжаловать приговор. Об этом уведомил адвокат рэпера Ильдар Исламов в комментарии ТАСС.
В поданной апелляции защита указала на якобы выявленные «нарушения УК РФ при назначении наказания», сказал адвокат.
«Приговор обжаловали. Просим его отменить и вынести новый», — поделился Ильдар Исламов.
Рэпера ранее объявили в розыск. Суд также наложил арест на недвижимое имущество Алишера Моргенштерна* по делу, связанному с нарушением закона об иностранных агентах.
*- признан иностранным агентом на территории России.