Защита иноагента Моргенштерна* обжаловала его штраф в размере 7 миллионов рублей

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Алишер Моргенштерн* получил штраф в размере 7 миллионов рублей по делу о нарушении закона об иноагентах. После консультации с исполнителем его защита решила обжаловать приговор. Об этом уведомил адвокат рэпера Ильдар Исламов в комментарии ТАСС.

В поданной апелляции защита указала на якобы выявленные «нарушения УК РФ при назначении наказания», сказал адвокат.

«Приговор обжаловали. Просим его отменить и вынести новый», — поделился Ильдар Исламов.

Рэпера ранее объявили в розыск. Суд также наложил арест на недвижимое имущество Алишера Моргенштерна* по делу, связанному с нарушением закона об иностранных агентах.

*- признан иностранным агентом на территории России.