Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.

«Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа», — говорится в сообщении.

При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ, добавили там.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре.

«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Кравцов пояснил, что для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они также смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах.

Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.