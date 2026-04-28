Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников

«Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа», — говорится в сообщении.
При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ, добавили там.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре.
«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Кравцов пояснил, что для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они также смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах.
Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.