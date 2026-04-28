В Пентагоне признали слабость нынешней системы обороны: США не могут защититься от крылатых ракет

Американцы в настоящий момент обладают лишь «ограниченной наземной одноуровневой системой обороны». В случае необходимости страна не сможет защититься от гиперзвукового оружия или передовых крылатых ракет. С таким признанием выступил помощник шефа Пентагона по политике в сфере космоса Марк Берковиц на слушаниях в Комитете по ВС Сената Конгресса.