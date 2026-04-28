В Хабаровске нашли подозреваемого похитителя грузовика за 12 млн рублей

В Хабаровске полицейские раскрыли хищение грузового автомобиля стоимостью 12 млн рублей, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл на территории охраняемой базы грузоперевозочной компании в Краснофлотском районе. Предыдущий водитель оставил ключи от грузовика в салоне и не закрыл двери кабины. При смене смены сменщик обнаружил пропажу транспортного средства с крановым манипулятором.
Правоохранители нашли похищенный автомобиль в лесополосе недалеко от села Воронеж 1. Машина была частично разукомплектована: подозреваемый демонтировал крановый манипулятор с помощью знакомых, убедив их, что грузовик принадлежит ему. Механизм был перевезён в гараж приятеля.
Задержанный — 37 летний водитель из компании, чьи машины паркуются на соседней площадке. Он признался, что планировал продать манипулятор. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательства и угоны.
Крановый манипулятор изъят и возвращён владельцу. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
