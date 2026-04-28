В Хабаровске нашли подозреваемого похитителя грузовика за 12 млн рублей

Правоохранители нашли похищенный автомобиль в лесополосе недалеко от села Воронеж 1. Машина была частично разукомплектована: подозреваемый демонтировал крановый манипулятор с помощью знакомых, убедив их, что грузовик принадлежит ему. Механизм был перевезён в гараж приятеля.