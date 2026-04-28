Какой будет неделя «Амурских волн — 2026» в Хабаровске

В последние дни весны в Хабаровске пройдет традиционный XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+). Когда и где состоятся ключевые выступления — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
С 25 по 31 мая любимые многими хабаровчанами военные марши прозвучат на шести площадках: ДК «Русь», ОДОРА, ГДК, Хабаровской краевой филармонии, «Платинум Арене» и площади Славы. Открытые выступления также пройдут в парках «Динамо» и имени Муравьева-Амурского. Меломанов порадуют выступления восьми коллективов из Хабаровского края, Владивостока, Москвы и Ростова-на-Дону.
Первое мероприятие программы — сольный концерт Военного оркестра штаба Тихоокеанского флота и оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова (0+). Он стартует в КДД «Русь» 25 мая в 18:30. Спустя полчаса свои выступления (0+) начнут оркестр штаба Московского военного округа (ГДК, 19:00) и оркестр штаба Южного военного округа (ОДОРА, 19:00).
На следующий день приморские гости вновь выступят, но уже на сцене краевой филармонии. Новинкой дня станет выход Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации на сцену Городского дворца культуры. Концерт запланирован на 19:00.
Со среды по субботу пройдут дефиле-представления: 27 и 28 мая они стартуют в 20:00 на площади Славы, а 29 и 30 мая — в 19:00 у «Платинум Арены».
В финальный день фестиваля «Амурские волны — 2026» в Хабаровске состоится марш-парад участников по центральным улицам города (движение начнется в 16:00 от площади Ленина в сторону Амура). По окончании движения музыканты отыграют концерт на Комсомольской площади.