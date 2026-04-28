В Хабаровске продлят троллейбусный маршрут № 9

В Хабаровске троллейбусный маршрут № 9 будет продлен до улицы Фруктовой с 1 мая. Он будет называться «Улица Фруктовая — Комсомольская площадь». Это изменение сделает поездки удобнее для жителей и улучшит транспортную доступность микрорайона Березовка, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.