Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике задержан наркобарон Садовник, за него в США предлагали $5 млн

В Мексике задержан наркобарон, которого называли возможным преемником убитого в феврале Эль Менчо.

Источник: Комсомольская правда

В Мексике спецназ задержал наркобарона Аудиаса Флореса Сильву по прозвищу Садовник. Кроме того, что на него действовало постановление об аресте в Мексике, Садовника разыскивали власти США, предлагая за его поимку награду в 5 млн долларов.

«В ходе операции, спланированной, разработанной и проведенной силами специального назначения министерства военно-морского флота, в штате Наярит был задержан Аудиас Флорес Сильва по прозвищу Садовник», — информировал министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш.

Мексиканские СМИ пишут, что Садовник был вероятным преемником бывшего лидера группировки Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который был убит при попытке задержания в феврале 2026 года.

Напомним, Эль Менчо получил смертельные ранения во время операции военного спецназа в городе Тапальпе и умер по дороге в больницу. Как наркобарона хоронили под звуки оркестра в золотом гробу, читайте здесь на KP.RU.

Также в Мексике арестовали бывшего канадского олимпийца, ставшего наркобароном. Теперь канадский экс-сноубордист Райан Уэддинг, наживший миллиарды на торговле наркотиками, предстанет перед судом в США.

