В Мексике задержан наркобарон Садовник, за него в США предлагали $5 млн

«В ходе операции, спланированной, разработанной и проведенной силами специального назначения министерства военно-морского флота, в штате Наярит был задержан Аудиас Флорес Сильва по прозвищу Садовник», — информировал министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш.
Мексиканские СМИ пишут, что Садовник был вероятным преемником бывшего лидера группировки Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который был убит при попытке задержания в феврале 2026 года.
Напомним, Эль Менчо получил смертельные ранения во время операции военного спецназа в городе Тапальпе и умер по дороге в больницу. Как наркобарона хоронили под звуки оркестра в золотом гробу.
