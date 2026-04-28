Глава МИД Польши сообщил о снятии вопроса транзита самолета Фицо в Москву

Проблема с пролетом премьер-министра Словакии Роберта Фицо над Польшей в ходе его визита в Москву больше не стоит. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский.
— В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать, — цитирует министра РИА Новости.
При этом польский политик не раскрыл, каким именно маршрутом премьер Словакии планирует следовать на мероприятия.
19 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что правительство продлило запрет на пролет в Москву на парад Победы для самолета Роберта Фицо.
До этого Фицо рассказал, что его поездка в Москву на День Победы не имеет ничего общего с текущей политической ситуацией. Он подчеркнул, что должен «проявить уважение к воинам-освободителям».
Власти Берлина, в свою очередь, собираются запретить ношение георгиевских лент и другой российской и советской символики 8 и 9 мая, о чем сообщили в полиции столицы Германии.
Тем временем трибуны для гостей парада Победы, а также декорации стали монтировать на Красной площади в Москве. На данный момент доступ на главной площади столицы ограничен.