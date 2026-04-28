«Оставьте меня, пожалуйста, в покое»: уехавшая из Финляндии активистка рассказала об избиениях из-за поддержки России

Активистка из Финляндии Салли Райски рассказала о случаях физического насилия со стороны мужчин из-за ее положительного отношения к России. В Швейцарии женщину избили сразу несколько человек. Салли Райски отметила, что такой инцидент впервые произошел в 2022 году. О нем она рассказала в диалоге с ТАСС.
По словам активистки, ее избили в кафе. Мужчины стали приставать к ней с вопросами политического характера. Женщина попросила оставить ее в покое, после чего произошел конфликт. Как пояснила активистка, в Европе стерты границы между мужчинами и женщинами, поэтому девушка вполне может «получить удар».
«В Финляндии подобное тоже происходило часто — например, когда я просто разговаривала по телефону с мамой или бабушкой. Помню, первый случай был в центре Хельсинки. Ко мне подошел пожилой мужчина, лет шестидесяти, который, видимо, сидел там с женой. Он подошел и сказал, если выражаться культурно: “Закрой рот, невоспитанная девушка”, — поделилась Салли Райски.
Активистка сообщила, что обычные финны видят угрозу для себя не со стороны РФ, а с другого направления. Салли Райски подчеркнула, что жителей смущает ситуация с дронами на территории Финляндии.