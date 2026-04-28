Подделка диплома: один документ может отправить за решетку на 10 лет

Адвокат Антон Ключко, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», в комментарии «Газете.Ru» рассказал о серьезных правовых последствиях покупки и использования поддельного диплома. Он отметил, что такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность, но в некоторых случаях закон может встать на сторону работника.
По словам адвоката, покупка диплома и его использование для трудоустройства рассматривается как уголовное правонарушение. Однако важно учитывать намерения лица, приобретающего поддельный документ. Если диплом был куплен «для души» и не предназначался для предъявления работодателю, то уголовное дело может не быть возбуждено.
Ключко объясняет, что трудовое законодательство и практика Верховного суда часто защищают работников, которые использовали поддельные документы, если для их должности не требовалось высшее образование. Например, если человек устроился на позицию менеджера и предъявил диплом о высшем образовании, а позже выяснилось, что он поддельный, увольнение возможно только в случае, если наличие настоящего диплома было критически важным для выполнения его обязанностей.
Однако ситуация меняется, если поддельный диплом о высшем юридическом образовании был использован для получения должности с обязательной квалификацией. В этом случае работодатель имеет право уволить сотрудника за обман относительно его квалификации.
Адвокат подчеркивает, что использование поддельного диплома является уголовным преступлением по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса России. Наказание за это преступление может составлять до одного года ограничения свободы или лишения свободы. В случае работы в бюджетной организации или на должности с особыми полномочиями последствия могут быть более серьезными. Действия такого сотрудника могут квалифицироваться как мошенничество по статье 159 УК РФ, что грозит до 10 лет лишения свободы и возможностью взыскания незаконно полученной зарплаты.
Таким образом, адвокат Ключко рекомендует строить карьеру на законных основаниях и избегать использования сомнительных документов, чтобы избежать серьезных юридических и финансовых последствий.
