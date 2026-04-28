Подделка диплома: один документ может отправить за решетку на 10 лет

Адвокат подчеркивает, что использование поддельного диплома является уголовным преступлением по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса России. Наказание за это преступление может составлять до одного года ограничения свободы или лишения свободы. В случае работы в бюджетной организации или на должности с особыми полномочиями последствия могут быть более серьезными. Действия такого сотрудника могут квалифицироваться как мошенничество по статье 159 УК РФ, что грозит до 10 лет лишения свободы и возможностью взыскания незаконно полученной зарплаты.