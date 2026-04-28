Власти Приморья планируют отказаться от частных автобусных перевозчиков

Во Владивостоке и других муниципалитетах Приморья региональные власти решили постепенно отказаться от частных автобусных компаний и сделать городские и районные перевозки в основном муниципальными. Об этом на форуме партии «Единая Россия» во Владивостоке сообщил губернатор края Олег Кожемяко.
Как сообщает «Российская газета», по словам главы края, поставлена цель, чтобы не менее 90% внутригородских и внутрирайонных маршрутов обслуживали муниципальные транспортные предприятия.
Губернатор пояснил, что жители городов региона регулярно жалуются на работу общественного транспорта. По обращениям людей, автобусы нередко нарушают расписание, а вечером даже в столице Приморья бывает сложно дождаться нужного рейса. Кожемяко связал это с тем, что частные перевозчики уходят с маршрутов, как только снижается пассажиропоток и поездки становятся для них менее выгодными.
У региональных властей есть и претензии к тарифной политике частных компаний. Губернатор напомнил, что краевой бюджет ежегодно направляет около 600 миллионов рублей на компенсацию разницы в цене, чтобы сохранить для пассажиров доступную стоимость поездок. При этом, как отметил Кожемяко, проблемы с графиком и стабильностью работы общественного транспорта продолжаются, несмотря на такую поддержку.
Кожемяко сообщил, что Приморский край намерен продолжать обновление автопарка для муниципальных перевозчиков. В текущем году власти планируют купить несколько десятков современных комфортабельных автобусов. Ожидается, что новые машины позволят освежить парк муниципальных компаний и взять на себя больше маршрутов, которые сейчас обслуживают частники.