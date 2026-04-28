В Хабаровском Центре «ВОИН» ввели программу по самообороне

В Центре «ВОИН» введена дополнительная общеразвивающая программа «Самооборона. 1 уровень», разработанная совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ). Хабаровский край готов начать обучение по новой программе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Цель Центра “ВОИН”, созданного по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, сделать наших ребят — мальчишек и девчонок — сильнее, а с ними сильнее и нашу страну. Но самое главное, не просто быть сильными, а любить Родину, гордиться Россией и быть в любой момент способными защищать интересы страны и ее граждан. Конечно, обучение должно быть интересным для ребят. Я много раз встречался и с инструкторами, и с курсантами Центра. Я видел, как те, кто обучает ребят, вовлечены в свою работу, горят ей. И как блестят глаза ребят, с каким интересом они приходят в Центр учиться новому, как они становятся сплоченной командой», — сказал заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель Наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрий Трутнев.
Как рассказал директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко, программа по самообороне рассчитана на курсантов в возрасте от 14 до 35 лет, ее объем составляет 36 академических часов. Программа включает несколько разделов: от базовых технических элементов, техники борьбы, приемов самообороны от вооруженного противника до комбинации освоенных приемов в парах. По окончании занятий курсанты будут знать правовые основы самообороны, мотивы поведения потенциального противника и технику базовых приемов, а также уметь применять их в условиях, приближенных к реальным.
«Самооборона играет важную роль в воспитании подростка, способствуя формированию зрелой, уверенной и ответственной личности, которая может защитить себя и своих близких, не прибегая к агрессии без необходимости. Мы уверены, что данная программа займет важное место в системе воспитания наших курсантов», — отметил директор филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.
Напомним, Центр «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать.
Филиалы Центра работают в 21 регионе России с охватом всех федеральных округов и исторических территорий. Центром на базе школ, техникумов и колледжей, вузов во внеурочное время реализуется около 40 собственных уникальных образовательных программ по направлениям подготовки: первая помощь и тактическая медицина, огневая, тактическая, инженерная подготовка, применение беспилотных систем, организации связи, выживание и разведка, снайпинг.
С начала работы обучение в Центре прошло свыше 120 тыс. человек. В обучении курсантов задействовано около 400 инструкторов, в том числе Федерации боевого снайпинга России.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске прошла торжественная церемония присвоения региональному филиалу Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» имени Героя России — участника специальной военной операции, гвардии старшего лейтенанта, командира мотострелковой роты Евгения Яна.