Сенаторы призвали Пентагон к ответу после гибели шести военных при атаке Ирана: США пренебрегли мерами безопасности

Законодатели США обвинили Пентагон в смерти военных при атаке на базу в Кувейте.

Источник: Комсомольская правда

Американские сенаторы направили министру войны Питу Хегсету письмо с требованием ответить за гибель шести военных США при атаке Ирана на базу в Кувейте. Законодатели усомнились в надежности принятых Пентагоном мер безопасности в отношении объектов на Ближнем Востоке. Письмо направили демократы.

Сенаторы обвинили шефа Пентагона в сокрытии фактов об уязвимости американских объектов на Ближнем Востоке. Они считают, что Министерство войны вводит общественность в заблуждение.

Демократы также подчеркнули, что объект США в Кувейте не имел необходимых систем противодействия дронам. Степень его укрепленности оценили как «нулевую».

В Пентагоне признали, что США в настоящий момент обладают лишь «ограниченной наземной одноуровневой системой обороны». Страна не сможет защититься от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет.

