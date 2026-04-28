ICAN: Европе грозит «ядерная зима» из-за действий Финляндии

Отмена Финляндией запрета на ввоз и размещение ядерного оружия приближает наступление «ядерной зимы» в Европе. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил координатор ICAN Флориан Эбленкамп.

Отмена Финляндией запрета на ввоз и размещение ядерного оружия приближает наступление «ядерной зимы» в Европе. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил координатор ICAN Флориан Эбленкамп.

По его словам, подобные действия не сделают Европу безопаснее. Поэтому Международная кампания по запрещению ядерного оружия относится к снятию запрета «критически».

— Даже ограниченный обмен ядерными ударами спровоцирует ядерную зиму, которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом, — цитирует его ТАСС.

Эбленкамп также добавил, что организация «солидарна с финским народом, подавляющее большинство которого выступает против размещения ядерного оружия в своей стране».

По данным NBC, европейские страны на фоне политических разногласий с США тоже обсуждают варианты укрепления ядерных арсеналов и возможного создания собственного ядерного оружия.

Кроме того, экс-командующий украинской армии Валерий Залужный предложил в качестве одной из гарантий безопасности для Киева разместить на территории страны ядерное оружие.

