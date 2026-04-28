Юрист Асабина предупредила россиян о штрафах за кормление голубей рядом с домом

Россиянам за кормление голубей во дворе многоквартирного дома грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом рассказала юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина.
По ее словам, прямого запрета на подобные действия закон не содержит. Однако после кормления птиц часто остается мусор и это может быть квалифицировано как нарушение санитарных норм.
— Теоретически за кормление голубей можно получить штраф по статье 8.2 Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) в размере двух-трех тысяч рублей, — уточнила эксперт.
Кроме того, если следы жизнедеятельности голубей остаются на стенах дома, управляющая компания может взыскать с виновника ситуации стоимость чистки фасадов, передает РИА Новости.
До этого в Санкт-Петербурге кормление голубей закончилось дракой и статьей о хулиганстве.
Эксперт Евгений Машаров, в свою очередь, объяснил, что для использования лестничной площадки жильцы тоже должны соблюдать санитарно-эпидемиологические и пожарные требования.