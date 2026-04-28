Экскурсии и мастер-классы будут проводить в хабаровском питомнике им. Шуранова

Пилотные экскурсии намерены проводить в хабаровском питомнике имени Петра Шуранова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», запись на них планируется открыть уже этим летом.
— В этом году запланирован большой объем по озеленению территории, созданию ягодника и восстановлению уникальных грушевых деревьев, которые стали основой генофонда всего плодового садоводства на Дальнем Востоке. Уже в июне откроем запись на пилотные экскурсии и мастер-классы в питомнике, — отметил руководитель регионального отделения Всесоюзного общества охраны природы Владимир Сидоров после проведенного на территории питомника субботника.
К слову, это место у многих хабаровчан сегодня вызывает любопытство. А история его началась в 1897 году, когда участок земли-пустоши по улице Барабашевской (а ныне, после ее переименования в советское время, это улица Запарина, 2 — 2а) был приобретен дальневосточным садоводом-селекционером Петром Шурановым.
Почему именно эта пустошь, покрытая кустарниками и сорняками, привлекла внимание Петра Григорьевича? Во-первых, из-за того, что участок земли был неиспользуемым, а значит, и стоимость на него была сниженной. При этом данная территория была достаточно защищена от воздействия холодных ветров, и имеющийся уклон обеспечивал прогрев почвы весной. Также плюсом стало и то, что улица Барабашевская находилась на окраине Хабаровска: она была близка к природным массивам, но при этом с уже развитой дорожной сетью.
Здесь он построил дом и разбил сад (по имеющимся данным, в 1923 году территория занимала весь 46-й квартал с участками 341, где построен дом и погреб садовода, а участки 346, 347, 348, 342 занимал сад).
Казалось бы, вырастить в хабаровском климате сочную грушу или яблоко — непростое искусство. И так оно и было с завезенными сортами растений. Однако занявшийся селекцией местных сортов Шуранов доказал, что и в нынешних условиях возможно взрастить плодовые деревья. Его работы в свое время отмечались в том числе на специализированных выставках (например, Хабаровская сельскохозяйственная выставка 1913 года).
Кстати, первый сорт дальневосточной груши «сочная» садовод-селекционер вывел в 1910 году. И эксперименты продолжал до 1917 года, а после (вплоть до 1922 года) поставил свое дело на паузу.
Дело в том, что в этот период питомник переживал много трудностей: разруху, отсутствие финансирования, плюс из-за отсутствия ухода часть коллекции погибла. Тогда Шуранов временно прекратил продажи и сосредоточился на сохранении ценных сортов, он вёл дневники с наблюдениями, которые позже использовал для восстановления своего питомника.
А вот в советский период сад получил поддержку государства как «опытно-производственное хозяйство». Шуранов вывел новые сорта («шурановка № 3 и № 5», которые получили наибольшее распространение в хабаровских садах, а также «амурская ранняя»). Саженцы активно поставляли в колхозы и совхозы Дальнего Востока.
В 1935 году питомник отметили на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Кстати, в эти годы Пётр Шуранов выделил в целом пять сортов груши, которые получили название «шурановки». Считается, что самая вкусная — под номером 5, № 1 отличается долговечностью, а № 3 — наиболее морозостойкая.
Интересно, что даже в годы Великой Отечественной войны здесь продолжали ухаживать за растениями, таким образом, сад не только сохранился, но и стал одним из источников витаминов для хабаровских госпиталей. А в 1942 — 1943 годах и вовсе отмечен был рекордный урожай груш и яблок.
Сохранился питомник и до наших дней, хотя некоторое время и пустовал без хозяина. Сегодня он занимает площадь немногим больше 2,8 га. На его территории находится отмеченная памятником могила Петра Шуранова, который умер в 1946 году, а также плодово-ягодная коллекция, заложенная знаменитым селекционером.
Для того, чтобы сохранить это наследие, зеленое пространство получило статус памятника природы краевого значения. Это, к слову, основная причина ограничения его посещения. Но прикоснуться к истории всё же возможно — прогулки по питомнику разрешены в составе организованных групп по предварительному согласованию.
Особый статус также не позволяет здесь вырубать деревья и кустарники (за исключением неиспользуемых в целях сохранения генофонда и обогащения коллекции плодово-ягодных растений или в случаях, когда насаждения представляют опасность для посетителей), собирать и заготавливать растения и грибы, выгуливать животных, нарушать плодородный слой почвы или самовольно высаживать растения. Сейчас порядок здесь сохраняет КГСАУ «Восточное лесное хозяйство» за счет собственных средств, бюджетного финансирования и на средства инвесторов.
— Питомник имени Петра Шуранова перешел в ведение нашего учреждения в апреле 2016 года. С того момента мы отремонтировали и частично возвели новый забор вокруг территории, установили освещение на посту охраны, проведя перед этим работы по технологическому присоединению к линиям электропередачи. Собрали имеющиеся на территории и по периметру вдоль забора коммунальные отходы — всего около 300 единиц большегрузного транспорта, — рассказывают специалисты КГСАУ «Восточное лесное хозяйство».
После наведения порядка приступили к разработке дизайн-проекта развития территории. В 2022 году здесь создали экотропу, не нарушая почвенный покров, осветили, а вдоль нее установили скамейки. Также в питомнике появился подвесной пешеходный переход через овраг к могиле садовода. А еще здесь провели оценку насаждений: поврежденные и погибшие убрали и с сохранением имеющихся здоровых насаждений обновили плодово-ягодный фонд. Между прочим, с этого момента начали возрождать плодовую коллекцию груш «шурановка», абрикосов, слив и некоторых других культур. Так что дело Шуранова живет и ныне!
А на следующий год специалисты приступили к реставрации памятника на могиле садовода — она уже имела неэстетичный вид, так как всё-таки сказались время и погодные условия.
— Помимо этого учреждение отреставрировало площадку и обновило брусчатку для выставочных экземпляров садоводов-любителей, а также для проведения лекционных и практических занятий школьников и студентов образовательных учреждений. А еще помимо поста охраны на территории питомника появилось видеонаблюдение, — дополняют в Восточном лесном хозяйстве.
Так шаг за шагом, постепенно питомник приводят к его второй жизни. Его ждет поэтапное развитие в открытый для посещения уникальный природно-культурный комплекс городской идентичности. Это позволит не только сохранить природное и селекционное наследие, но также вести научно-исследовательскую и образовательную деятельность. Питомник может стать эколого-просветительской площадкой не только для хабаровчан, но и для туристов.
Концепция развития питомника как «центра выращивания городской культуры» уже разработана. Как уточнили в Восточном лесном хозяйстве, проект позволит реализовать формат межсекторного партнерства, объединяющего разные структуры, включая органы власти Хабаровского края, федеральных партнеров и коммерческий сектор.
— Питомник рассматривается не просто как парк отдыха, ботанический сад или мемориальный комплекс по отдельности. Это комплексный объект природного и культурного наследия города и края, — подчеркнули в учреждении.