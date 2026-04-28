Долги Google в России приблизились к 42 млрд рублей

Напомним, 11 декабря 2018 года компания Google получила первый крупный штраф в России. Основанием стало требование Роскомнадзора подключиться к государственной системе с реестром запрещённых сайтов, от которого корпорация отказалась. Наказание оказалось минимальным — 500 тысяч рублей, и эта сумма была выплачена. В настоящее время Google регулярно привлекают к ответственности за разнообразные нарушения российского законодательства.