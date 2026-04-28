Пока вы спали: отмены домашки не будет, плесень в пюре, самый длинный огурец и зима в апреле

Рособрнадзор опроверг утверждения об отмене домашних заданий в школах. Родители пожаловались на плесень в детских пюре «Фрутоняня». В Татарстане вырастили самый длинный в России огурец — 93 сантиметра. Панда Катюша из Московского зоопарка с радостью повалялась в апрельском снегу. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока.
Официально.
Путин сократил число заместителей директора ФСИН.
Президент России Владимир Путин своим указом сократил число заместителей директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с восьми до семи, также сокращена предельная штатная численность службы.
Путин отметил, что в Петербурге «практически нет» безработицы.
Президент России Владимир Путин оценил низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге, отметив, что ее «практически нет». Глава государства 27 апреля встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, они обсудили в том числе социально-экономические вопросы.
Путин поручил рассмотреть расширение эксперимента по легализации гостевых домов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить о ходе эксперимента с легализацией гостевых домов, а также разработать предложения о включении в эксперимент всех регионов страны. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с правительством РФ, которое состоялось 4 марта 2026 года. Доклад должен быть представлен президенту до 1 июля 2026 года. Ответственным за исполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Путин поручил проанализировать применение цифровых решений в сфере образования.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать практику применения цифровых платформенных решений в образовательной сфере. По результатам проведенного анализа будут представлены предложения по дальнейшему внедрению цифровых платформенных решений в образовательный процесс, а также минимизации рисков, связанных с применением таких решений. Срок исполнения поручения назначен на 1 декабря 2026 года.
Минпросвещения включило учебники под редакцией Медведева в федеральный перечень.
Минпросвещения России включило учебники по обществознанию для 9-го, 10-го и 11-го классов под редакцией зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в федеральный перечень. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. Перечень дополнен учебником по обществознанию для 9-го класса под редакцией Медведева. А также учебниками базового уровня по обществознанию для 10-го и 11-го классов, также под редакцией Медведева.
Минтранс представил законопроект о транспортной политике с приоритетами развития.
Минтранс РФ опубликовал проект федерального закона, который формирует ключевые понятия и принципы управления отраслью. Документ закладывает фундамент транспортного права с разграничением полномочий между федеральными и региональными органами власти, сообщили в пресс-службе министерства. Главными приоритетами названы обеспечение равного доступа граждан к транспортной инфраструктуре и безопасность, отметили в Минтрансе.
Рособрнадзор опроверг утверждения об отмене домашних заданий в школах.
Рособрнадзор не выступал с предложением об отмене домашних заданий в школах, однако считает необходимым их обновление с учетом современных технологий, включая развитие искусственного интеллекта. В пресс-службе ведомства отметили, что Минпросвещения России последовательно работает над совершенствованием системы образования. Введены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено количество контрольных работ, а также внедрено единое календарно-поурочное планирование.
Трутнев призвал создавать комфортные условия для местных сотрудников в ДФО.
Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и правительству Забайкальского края проработать предложения по организации системы мер, стимулирующих компании для создания условий для работников среди местного населения. Трутнев отметил, что показатели развития Забайкалья существенно превышают среднероссийские.
В СК назвали основным посылом воспитания формирование патриотизма с детских лет.
Формирование чувства патриотизма с ранних лет является основополагающим посылом в области духовно-нравственного воспитания молодежи. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Следственном комитете РФ председатель СК России Александр Бастрыкин провел рабочую встречу с участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий, родными и близкими военнослужащих, а также представителями общественных организаций.
В России.
Финал Всероссийской олимпиады по истории показал высокую активность регионов.
География Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по истории расширяется, в 2026 году были представлены более 80 регионов, причем представители 35 уехали с дипломами победителей и призеров. Об этом рассказала в интервью региональному информационному центру «ТАСС Калининград» (16+) заместитель председателя центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по истории, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Анна Талызина. Талызина отметила, что впервые в 2026 году дипломы получили ребята из Тувы. «География прекрасная, тут у нас и Кемеровская область, и Камчатка, Хабаровский край, Крым», — отметила она.
На фасадах телебашен в городах России покажут цветы 1 мая.
Весенние пейзажи и изображения цветов покажут на телебашнях в городах России в Праздник весны и труда. Цвета триколора и флагов регионов России, цветочные узоры, воздушные шары, салют и поздравление «С Праздником весны и труда!» можно будет увидеть на высотных сооружениях в Брянске, Грозном, Майкопе, Нальчике, Саратове, Симферополе, Черкесске, Якутске. Тематические световые шоу также начнутся с наступлением сумерек на башнях в Астрахани, Благовещенске, Великом Новгороде, Иркутске, Калининграде, Кирове, Костроме, Кызыле, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе и других городах.
Средний доход россиян без Москвы и Севера оказался на четверть ниже.
Средний доход россиян в 2025 году составил около 75 тыс. рублей в месяц, следует из данных Росстата. В показатель входят зарплаты, доходы от самозанятости, собственности и соцвыплаты. Однако он заметно завышен за счет богатых регионов — Москвы, Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Магаданской и Сахалинской областей, где люди получают 100−200 тыс. Если исключить эти субъекты, средний доход снижается примерно на четверть — до 60 тыс. рублей.
В России создали нейросеть для прогноза погоды на месяц вперед.
Ученые Института искусственного интеллекта (ИИ) AIRI разработали ИИ-модель Marchuk, которая предсказывает климатические катаклизмы по тому же принципу, что нейросети генерируют видео. Программа анализирует известные метеоданные и выстраивает возможные сценарии. Это позволяет создавать прогнозы погоды быстрее и проще, чем традиционными методами. Модель можно запустить даже на домашнем ноутбуке. Нейросеть за несколько минут сделает прогноз на ближайшие дни и рассчитает вероятности климатических аномалий на период до месяца.
Непогода может сорвать посевную яровых в России.
Посевная яровых в России — ячменя, гороха, пшеницы и других культур — может сдвинуться до трех недель. Это создает риски для будущего урожая, рассказали «Известиям» (18+) представители отрасли. Работы идут как минимум с задержкой в две недели, в ряде субъектов из-за аномальных осадков отмечается переувлажнение почвы. На майских праздниках россияне обычно приступали к посадке картофеля, но в этом сезоне этого делать не рекомендуется, потому что оптимальная температура почвы для посадки должна быть не ниже 8 градусов, иначе такой картофель не принесет урожая.
Разделяющие ценности РФ иностранцы подали почти 3,4 тыс. заявок на РВП.
Разделяющие духовно-нравственные ценности России иностранцы подали за два года почти 3,4 тыс. заявок о выдаче разрешений на временное проживание. Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Вид на жительство может быть выдан иностранцу, прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. На период рассмотрения заявления лицам, находящимся в России, срок действия визы или временного пребывания будет продлен.
Во Всероссийском союзе пациентов посетовали, что мужчины мало обращаются к врачу.
В России 44% мужчин при появлении симптомов не обращаются к врачу, а ищут советы в интернете или у искусственного интеллекта. Об этом заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в пресс-центре НСН (18+). По его словам, россияне в целом склонны к самолечению, однако важно отличать ответственное поведение от опасного отказа от медицинской помощи. Часть пациентов больше доверяет советам знакомых, чем врачам.
В Дагестане паводки повредили более семи тысяч домов.
Более 19 тысяч домов уже обследовали в Дагестане после паводков, предварительно, повреждения получили свыше 7 тысяч домов, сообщил вице-премьер республики Рамазан Джафаров в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. По его словам, на сегодня подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Дагестане нет, продолжаются работы по расчистке от ила в Хасавюртовском районе. На особом контроле, как отметил Джафаров, горные районы, где происходят оползневые процессы.
В Краснодаре 18 млрд рублей экс-депутата ГД Исаева обратили в доход государства.
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей денежных средств и акции четырех предприятий, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву. Установлено, что в период осуществления полномочий депутата Государственной думы V созыва Федерального Собрания Российской Федерации (2007−2011 годы) Исаевым были допущены нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, он использовал публично значимый статус для облегчения завладения в Краснодаре государственными землями, а также объектами муниципальной собственности.
Это интересно.
Панда Катюша из Московского зоопарка с радостью повалялась в апрельском снегу.
В Московском зоопарке панда Катюша с радостью встретила снегопад и активно проводит время в вольере. Об этом в своём телеграм-канале (18+) сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Панда Катюша спокойно отнеслась к возвращению зимней погоды и даже проявила к ней интерес. Снег вызвал у животного положительные эмоции — «это к радости». В вольере панда активно играет, бегает и буквально «купается» в осадках покрове, исследуя территорию и развлекаясь на свежем воздухе.
Родители пожаловались на плесень в детских пюре «Фрутоняня».
В соцсетях появились жалобы на детские пюре «Фрутоняня» с признаками плесени и неприятного запаха, несмотря на нормальные сроки годности и условия хранения. Одна из историй, по данным SHOT ПРОВЕРКИ (18+), произошла с жительницей Краснодара по имени Арина. Женщина купила детское пюре с яблоком, манго и йогуртом и планировала покормить им годовалого ребёнка перед сном. При вскрытии упаковки она сразу заметила плесень на горлышке, а внутри продукта её оказалось ещё больше. Срок годности, по словам покупательницы, был в порядке, а само пюре хранилось в соответствии с требованиями. В соцсетях другие родители также сообщают о похожих случаях с пюре разных вкусов. При вскрытии упаковок обнаруживается тёмный налёт и резкий неприятный запах.
В Татарстане вырастили самый длинный в России огурец — 93 сантиметра.
В посёлке Салмачи под Казанью вырастили самый длинный огурец в России — его официально внесли в Реестр рекордов страны. Овощ длиной 93 сантиметра и весом 2,8 килограмма посадила садовод-любитель Эмина Вахитова в обычной теплице. Сорт называется «Восточный деликатес». Для Татарстана это не первый сельскохозяйственный рекорд — республика славится своими аграрными успехами.
«Золотой состав» группы Serebro воссоединился спустя 10 лет.
Ольга Серябкина удивила фанатов на своём на сольном концерте. Гостей ждало долгожданное воссоединение. Бывшие солистки группы Serebro Екатерина Кищук и Полина Фаворская неожиданно вышли на сцену и вместе с Серябкиной исполнили свои песни, вернув атмосферу 2016 года. Зрители встретили исполнительниц овациями. Для многих фанатов это стало ностальгическим возвращением в эпоху расцвета группы. После 2017 года Кищук и Фаворская покинули коллектив, а Серябкина начала сольную карьеру. За 10 лет девушки ни разу не выходили на сцену вместе.
Археологи обнаружили в Грузии зерна возможного прародителя культурной пшеницы.
Ученые нашли на территории двух неолитических стоянок на юге современной Грузии зерна древней пшеницы, которая могла быть прародителем современной культурной формы этого злака, используемой при производстве хлеба. Данное открытие является еще одним аргументом в пользу южнокавказского происхождения культурной пшеницы.
Польский стрим побил рекорд Гиннесса по сборам на благотворительность.
Польский инфлюэнсер atwogang (Петр Гарковский) в ходе девятидневного благотворительного стрима собрал более 251 млн злотых ($69,3 млн) на помощь в лечении больных раком детей, акция стала самой крупной в истории среди благотворительных интернет-стримов. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita (18+).По ее данным, atwogang побил предыдущий рекорд Гиннесса, принадлежавший американскому YouTube-блогеру MrBeast. Тому в ходе стрима в августе 2025 года удалось собрать $12 млн.
Российские специалисты отправились в Бурунди бороться с неизвестной болезнью.
Российские специалисты отправились в африканскую Республику Бурунди для борьбы с неизвестным заболеванием. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в мессенджере «МАКС» (6+). Уточняется, что болезнь выявлена на севере страны в районе Мпанда. Специалистам Роспотребнадзора предстоит провести исследования с помощью современных российских тест-систем и реагентов.
Аферисты похитили более 100 млн руб. из бюджета, поставляя газ мертвым душам.
В Ульяновске полицейские разоблачили мошенников, которые похитили из госбюджета больше 100 миллионов рублей. По данным МВД, подозреваемые придумали схему по продаже бытового газа. Один из сообщников зарегистрировал организацию, которая должна была заниматься поставками. В итоге при проверке адресов выяснилось, что газ привозили в нежилые дома и пустые квартиры, при этом аферисты составляли фальшивые отчеты, на основании которых им возмещали стоимость услуг.
В мире.
СМИ: турецким отелям грозят массовые закрытия.
Туристическая индустрия Турции оказалась на пороге серьёзного кризиса, сектор может столкнуться с волной принудительных закрытий и массовых сокращений персонала. Такую информацию приводит газета Ekonomim (18+) со ссылкой на многочисленные источники в гостиничном бизнесе. Причиной стала неспособность контролирующих органов физически обработать большой поток заявок на проверки соблюдения норм пожарной безопасности, которые теперь являются обязательным условием для сохранения лицензии.
В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов.
Различные общественники, блогеры и даже политики в Латвии регулярно выдвигают предложения запретить русские имена и фамилии, депутат Рижской думы Алексей Росликов. «Одно из предложений публичных людей было — это вопрос (русских — ред.) фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — рассказал Росликов.
Вучич призвал Запад перестать демонизировать Россию.
Президент Сербии Александар Вучич осудил навешивание Западом отрицательных ярлыков на Россию. «Вы представляете себя как маяк демократии, а Россию — как маяк зла и на этом все. Это не соответствует действительности», — сказал он в британском подкасте The Rest Is Politics (18+).
Финский политик предложил Европе ввести санкции против самой себя.
Европе следует ввести санкции против самой себя, заявил в беседе с РИА Новости (18+) финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя новые санкции ЕС против России. «Европа не имеет морального превосходства для применения санкций против России. Ей следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем», — сказал собеседник агентства.
Сикорский: пролет борта Фицо через Польшу в Россию снят с повестки.
Вопрос с пролетом самолета премьера Словакии Роберта Фицо через польское воздушное пространство в Россию снят с повестки. Об этом сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. Министр ограничился лишь этим кратким ответом, не пояснив, собиралась ли Варшава предоставлять разрешение на пролет, и какой маршрут для полета в Москву выбрали в Братиславе.
Bild: Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild (18+). Он набрал всего 28,9 балла. Особенно критично для канцлера ФРГ то, что падение популярности наблюдается не только в целом по стране, но и внутри его собственного электората. Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС он занимает лишь последние строчки.
Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на удары по целям в Ливане.
Израиль в рамках договоренностей с США и Ливаном имеет право, несмотря на перемирие, противодействовать угрозам на севере Ливана, заявил в понедельник премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Нетаньяху также отметил достижения военных Израиля в Ливане, такие как уничтожение большого количества ракетных установок и создание зоны безопасности на юге Ливана, которая предотвращает возможность нападения на север Израиля.
Обвиняемому в попытке покушения на Трампа грозит пожизненное заключение.
Устроившему стрельбу на приеме 25 апреля с участием президента США Дональда Трампа Коулу Томасу Аллену может грозить пожизненное лишение свободы по обвинению в попытке покушения на главу государства. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш. По его словам, обвиняемый заранее забронировал номер в гостинице, где был запланирован прием с участием американского президента. Кроме того, генпрокурор выразил мнение, что правоохранительные органы успешно предотвратили покушение.
США обсуждают предложение Ирана о трехэтапных переговорах.
Соединенные Штаты обсуждают предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она выразила уверенность в том, что очень скоро на эту тему выскажется американский лидер Дональд Трамп.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского призвала не верить опросам на Украине.
Подавляющее большинство граждан Украины не принимают участия в соцопросах, а их позиция расходится с официальной, призывающей к продолжению войны с Россией. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По словам Мендель, «молчаливое большинство» в стране расценивает Зеленского как диктатора, поддерживаемого Западом. Однако провластная пропаганда изображает всех «патриотами», безоговорочно доверяющими главе государства.