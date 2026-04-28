Около 2600 обедов направили нуждающимся после прерванного ужина при участии Трампа: приюты получили роскошные блюда

Более 2500 нуждающихся в США 26 апреля получили роскошные обеды. Изысканные блюда остались после прерванного стрельбой торжественного ужина при участии американского лидера Дональда Трампа. Еда была направлена в приюты, сообщает журналистка CBS News Вэйцзя Цзян в соцсети Х.
По ее сведениям, нуждающиеся получили на обед лобстеров и стейки. Такое пожертвование сделал отель, где проходило мероприятие с участием Дональда Трампа. Блюда прошли сублимационную сушку.
«Огромное спасибо персоналу, который работал всю ночь в ужасных условиях», — поблагодарила отель журналистка.
Задержанному за стрельбу на ужине предъявили три обвинения. Нападавшему грозит пожизненный тюремный срок. Известно, что задержанный еще в начале апреля забронировал номер в отеле, где прошел торжественный ужин.