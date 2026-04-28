Юрист разъяснила, кому могут отказать в летнем отпуске

Юрист Мамажанова: закон не гарантирует отпуск в летние месяцы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Не все работники могут рассчитывать на летний отпуск — работодатель вправе отказать, если это не предусмотрено графиком или есть производственная необходимость. О том, кому нельзя отказать и что делать при нарушении, агентству «Прайм» рассказала руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.

«Закон не гарантирует отпуск именно в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учёта пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы», — пояснила эксперт.

Работодатель обязан предоставить отпуск по требованию беременным женщинам, несовершеннолетним, усыновителям ребенка до трех месяцев, родителям детей-инвалидов и другим льготникам, а также если отпуск уже зафиксирован в утвержденном графике. В этих случаях отказать нельзя.

Если отпуск по графику не предоставляют без законных оснований, сотрудник вправе жаловаться в Государственную инспекцию труда или в суд. Знание закона, подчёркивает юрист, — главный инструмент для защиты своих прав.