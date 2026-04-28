Правительство Дагестана: пострадавшим от паводка выплатили 345 млн рублей

Выплаты произведены более чем по восьми тысячам заявлений.

Источник: Комсомольская правда

Власти Дагестана выплатили 345 миллионов рублей по более чем восьми тысячам заявлений пострадавших от последствий паводков жителей региона. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Минтруда республики Магомедзагида Кихасурова.

«До пострадавших от паводков в регионе доведено 345 млн рублей в виде выплат», — сказано в релизе.

Сообщается, что в связи с полной или частичной утратой имущества произведено 2528 выплат на 256 млн рублей. В то же время 88 млн рублей ушло на 5662 единовременных выплаты.

Тем временем последствия сильнейших наводнений продолжают разрушать Дагестан. Ровно месяц назад на республику обрушились ливни, которые запустили цепочку ЧП на территории всей республики. Вода ушла из затопленных домов, но остается в грунте. Люди рассказывают о страшных оползнях и лавинах.

Также сообщалось, что в Дагестане от гепатита А после наводнения привили более 18 тысяч местных жителей.

Також сообщалось, что в Дагестане от гепатита А после наводнения привили более 18 тысяч местных жителей.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше