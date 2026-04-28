Психолог рассказала, как полеты влияют на психику космонавтов

КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Длительные космические полеты серьезно влияют на психику космонавтов, которые сталкиваются с целым комплексом трудностей, включая постоянный шум, замкнутое пространство и социальную изоляцию, сообщила РИА Новости доцент Университета Решетнева, кандидат психологических наук Наталия Ливак.
«Специалисты выделяют две группы стресс-факторов долговременного космического полета — соматические и психогенные. Соматические вызываются в основном невесомостью и перегрузками при старте и спуске. Но именно психогенные факторы становятся главным испытанием для экипажа», — сказала Ливак.
Первым стресс-фактором, по словам психолога, является экстремальный характер полетной ситуации. Вторым — сложнейшая деятельность космонавта, требующая владения множеством компетенций: от ремонта станции до приготовления пищи в невесомости. Третий фактор — ограничение жизненного пространства.
«На языке космической психологии это называется “деформация сенсорного поля”. У космонавтов есть своя каюта, но уровень постоянного шума на МКС достигает 60 децибел. Это очень много: тяжело спать, садится слух, шум сильно раздражает. Кроме того, возникает “сужение сенсорного поля”, то есть отсутствие привычного потока ощущений», — отметила психолог.
Ливак рассказала, что даже вкус еды в космосе меняется и то, что казалось космонавтам вкусным на Земле, на орбите перестает их радовать.
Она уточнила, что четвертым фактором является социальная депривация, когда круг общения резко сужается и становится очень интенсивным. Космонавты борются с этим простым способом — контролем эмоций. Пятый фактор — проблемы межличностного общения в экипаже, которые могут приводить к конфликтам.
По словам психолога, к числу стресс-факторов также относятся нештатные ситуации и сбои в выполнении программы полета, лимит времени и плотное расписание каждого дня, нерациональная организация распорядка.
Ливак также рассказала, что космонавты знают о неизбежности нештатных ситуаций и перед каждым полетом смотрят фильм «Белое солнце пустыни», герои которого проживают каждую минуту как последнюю и перед смертью сохраняют достоинство и иронию.
Чтобы избежать эффекта «дня сурка», психолог рекомендует систематически заниматься планированием и соблюдать правило 8×8×8: восемь часов на здоровый сон, восемь на работу и восемь на личную жизнь и хобби.