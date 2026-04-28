Грузовой корабль «Прогресс» прибыл на МКС с топливом, водой и VR-очками

Для научных экспериментов на орбиту отправили оборудование и расходники: VR-очки и приборы для проекта «Виртуал». С их помощью планируют отследить реакции организма, проверить влияние невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и пространственную ориентацию. Дополнительно доставлена аппаратура для исследований «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».