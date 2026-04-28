РФ планирует ввести безвизовый режим еще с несколькими странами: кто может пополнить список

Депутат Тарбаев рассказал о намерении РФ отменить визы с рядом стран.

Источник: Комсомольская правда

Еще несколько стран могут стать доступными для путешествий россиян без виз. Сейчас такой режим действует уже с более чем 120 государствами. Список безвизовых направлений могут пополнить Бахрейн, Кувейт и Малайзия. Об этом рассказал депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в интервью ТАСС.

Он назвал заграничный паспорт РФ «очень сильным». По словам депутата, со временем документ будет всё больше укрепляться.

«У нас на подходе Кувейт, Бахрейн, Малайзия… уже сегодня россияне могут летать в 120 стран, путешествовать и получать удовольствие», — напомнил Сангаджи Тарбаев.

Полностью безвизовый режим у РФ введен с 86 странами мира. Еще 38 направлений доступны по упрощенной системе въезда. В перечень безвизовых государств входят, в том числе, Бразилия, Китай, Мальдивы, Сербия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Оман, Иордания и другие. После майских праздников список дополнит Саудовская Аравия.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
