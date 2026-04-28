РФ планирует ввести безвизовый режим еще с несколькими странами: кто может пополнить список

Еще несколько стран могут стать доступными для путешествий россиян без виз. Сейчас такой режим действует уже с более чем 120 государствами. Список безвизовых направлений могут пополнить Бахрейн, Кувейт и Малайзия. Об этом рассказал депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в интервью ТАСС.
Он назвал заграничный паспорт РФ «очень сильным». По словам депутата, со временем документ будет всё больше укрепляться.
«У нас на подходе Кувейт, Бахрейн, Малайзия… уже сегодня россияне могут летать в 120 стран, путешествовать и получать удовольствие», — напомнил Сангаджи Тарбаев.
Полностью безвизовый режим у РФ введен с 86 странами мира. Еще 38 направлений доступны по упрощенной системе въезда. В перечень безвизовых государств входят, в том числе, Бразилия, Китай, Мальдивы, Сербия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Оман, Иордания и другие. После майских праздников список дополнит Саудовская Аравия.