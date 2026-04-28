В ГосНИИАС рассказали о допустимом уровне аварийности дронов

«Безопасность — это самый важный критерий в авиации, и безопасность измеряется целевым уровнем. И если говорить про беспилотники, то к ним должны быть применимы такие же требования по безопасности, как и в пилотируемой авиации. В настоящий момент целевой уровень по безопасности авиации равен 10 в −9 степени на час налета. Это риск-ориентированный подход. То есть столкновение допускается с минимальной вероятностью: в зависимости от количества полетов, например, одно столкновение в 30 лет. Нулевое быть, к сожалению, не может», — заявил Попов.