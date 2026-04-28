Красноярцам рассказали об изменении движения общественного транспорта из-за репетиции шествия 9 Мая

В Красноярске 29 апреля для проведения репетиций торжественного шествия в честь Дня Победы часть проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» будет перекрыта, а схемы движения общественного транспорта изменятся.
Как рассказали в мэрии, с 14:00 до 23:30 часов обесточат контактную сеть. Трамваи маршрута № 2 прекратят работу. Трамваи № 7 будут сворачивать с проспекта и через переулок Короткий проследуют по улицам Московская, Мичурина, Щорса, 60 лет Октября до конечной «Трамвайное депо». Трамваи № 4 будут курсировать так: «Трамвайное депо» — 60 лет Октября, Щорса — Мичурина — Красраб — Предмостная Площадь — Матросова — «Трамвайное депо» без заезда на КрасТЭЦ.
Автобусы тоже будут объезжать перекрытый участок. Маршруты №№ 2, 19, 43, 59, 90, 95, 40С — по улицам Семафорная, Вавилова и Корнетова. Автобусы №№ 3, 8, 10, 40А, 60 и 85 поедут через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина по утвержденным схемам. Маршрут № 73 — через улицы Мичурина, Корнетова, Академика Вавилова, Семафорная и Транспортный проезд, в обратном направлении — по улицам Московская, Чайковского и Крайняя.
«Для удобства пассажиров на Транспортном проезде будет оборудован временный остановочный пункт. Схемы разместят в салонах автобусов и трамваев. Также об изменениях пассажиров будут информировать кондукторы. Действовать временные схемы движения будут с 14:00 до 23:00 29 апреля. Уже утром 30 апреля общественный транспорт вернется к обычным маршрутам», — рассказали в мэрии.
