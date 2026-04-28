Россельхознадзор не пропустил восемь тонн коллагена из Китая в Приморье

23 апреля Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора при ввозе на территорию России партии пептида говяжьего коллагена из Китая весом восемь тонн нашло нарушение единых ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Партию досмотрели на территории Владивостокского морского торгового порта. Владельцем товара является предприятие из Кировской области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
При документарном контроле государственный инспектор установил, что импортный ветеринарный сертификат не соответствует согласованной форме на пищевой желатин и коллаген, экспортируемые из Китая. Это является нарушением Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю.
«Россельхознадзором принято решение о приостановлении движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
С начала года больше 55 партий импортной продукции не допущено к ввозу в Приморье в связи с выявленными нарушениями.