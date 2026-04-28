Ученый рассказал, кому грозит гибель из-за апрельских снегопадов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Птенцы могут погибнуть из-за переохлаждения и нехватки корма, причиной которых стал апрельский снегопад в Москве, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
«Главная проблема — это именно гибель гнезд. И в результате того, что просто корма не хватает и в результате переохлаждения птенчики могут погибнуть. Вы видите, что многие просто деревья, например, повалило, какие-то гнезда, может быть, снегом засыпало», — рассказал Квартальнов.
Он отметил, что у многих птиц уже началось гнездование. Например, дрозды и рябинники очень рано начали гнездиться в этом году, у них в гнездах уже большие птенчики, из каких-то гнезд уже вылетели птенцы. Также в такую погоду для птиц существует другая проблема — найти корм, потому что в основном они собирают дождевых червей и другой животный корм.
«Доступ к такому корму, он ограничен, поэтому взрослые птицы способны себе найти еду, себя прокормить, а вот найти достаточное количество корма для птенцов сложно. Поскольку холодно, птенцов же нужно еще параллельно обогревать, две птицы не могут этим заниматься. Я думаю, что, конечно, в результате таких снегопадов многие птенчики или, возможно, даже кладки погибнут у тех птиц, которые начали гнездиться рано», — подчеркнул Квартальнов.
По его словам, другие птицы, которые питаются подвижными насекомыми, в этом году «задержались», возможно, предчувствуя возможность наступления такой погоды. Так, прилетели пеночки, но ни ласточки, ни мухоловки не появились.