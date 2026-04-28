США предоставят Ирану контрответ на предложение по мирной сделке: Трамп не оценил план Тегерана

WSJ заявила о скептической реакции Трампа на предложение Ирана по переговорам.

Иранские дипломаты предоставили США план переговоров по мирной сделке. Вашингтон воспринял документ скептически. Американский лидер Дональд Трамп и его команда предоставят Тегерану контрответ на предложение по мирному соглашению, заявила The Wall Street Journal.

По данным газеты, США выступят со своими условиями в ближайшие дни. Дональд Трамп увидел в плане Тегерана нежелание выполнить главное требование Вашингтона по отказу от обогащения урана, сообщил автор материала.

«Президент Трамп и его команда по национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана, заявили американские чиновники», — сказано в статье.

Согласно плану Тегерана, после достижения договоренностей по прекращению огня страна запрашивает у США переход к обсуждению управления Ормузским проливом. Условия Ирана также касаются ядерной программы.

