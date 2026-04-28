В Минпросвещения назвали сроки летних каникул в российских школах

Минпросвещения: Летние каникулы в школах пройдут с 27 мая по 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники отправятся на летние каникулы с 27 мая. Закончатся вакации 31 августа.

«Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минпросвещения РФ.

При этом школы имеют право скорректировать график в зависимости от локальных особенностей, напомнили в ведомстве.

Во время каникул для детей будут работать пришкольные лагеря и детские центры, будут организованы конкурсы, мастер-классы, игры и спортивно-оздоровительные мероприятия.

«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — сказал агентству министр Сергей Кравцов.

Как сделать летние каникулы запоминающимися и сколько они продлятся в 2025—2026 году в России, рассказываем вместе с экспертом здесь на KP.RU.

Тем временем школьный год в России хотят удлинить на 14 дней, до середины июня. Это необходимо для организации творческих занятий для детей вне основной программы.

В школе предложили ввести пятую четверть, чтобы без перегруза и нервотрепки выполнять творческие задания.