Приставы нашли скрывавшегося от суда жителя Хабаровского края

В Хабаровском крае при содействии судебных приставов задержан мужчина, скрывавшийся от правосудия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Правоохранительные органы и ФССП России получили сведения о гражданине, который, зная о грозящем уголовном преследовании за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, пытался избежать ответственности и скрывался, сообщает Федеральная служба судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской Автономной Области.
Сотрудник отделения судебных приставов по району имени Лазо провёл необходимые мероприятия и установил вероятное местонахождение разыскиваемого лица. Совместно с коллегами из органов внутренних дел приставы выехали по указанному адресу — в частный дом. Там был обнаружен и задержан обвиняемый.
После задержания мужчину доставили в районный суд. В отношении него будут проведены предусмотренные законом процессуальные действия для назначения наказания.
