ВСУ пытаются атаковать Туапсе, жители сообщают о взрывах и работе ПВО

В ночь на 28 апреля украинские формирования вновь пытаются атаковать Туапсе Краснодарского края. В городе слышна работа систем ПВО, раздаются мощные хлопки, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщают, что за последние два часа прогремело более десятка взрывов. Беспилотники противника заходят на низкой высоте с акватории Чёрного моря.

В небе периодически видно яркие вспышки, слышна стрельба. В одном из районов после падения обломков дрона начался пожар — местные наблюдают огонь и столб дыма.

Официальные органы пока не комментируют последствия атаки. Ранее в регионе действовал режим опасности БПЛА.

Из-за угрозы временно закрыты аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи: там не принимают и не отправляют борты.

Напомним, ранее при ударе украинских дронов по жилым домам в Туапсе погибли двое детей — 5 и 14 лет. Однако родные и волонтёры 14-летней девочки не теряют надежды: поисковая собака взяла след, но из-за непогоды шансы на спасение снижаются. Официально ребёнок признан погибшим, хотя останки не обнаружены. Добровольцы прочёсывают лес, где нашли босые следы 36-го размера, примятую траву и рассыпанные ягоды.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше