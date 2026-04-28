Электровоз загорелся в Красноярском крае (видео)

В Манско-Уярском округе Красноярского края днем 27 апреля на перегоне между станциями Таежная — Камарчага произошло возгорание локомотива грузового поезда.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, горела секция электровоза на площади 45 кв. м. Пожар ликвидировали две единицы спецтехники и восемь огнеборцев.

В результате пострадал мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В транспортной прокуратуре сообщили, что проводится проверка на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

