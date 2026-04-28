14 человек погибли в авиакатастрофе в Южном Судане

Самолет потерпел крушение в Южном Судане — в результате все 14 человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило управление гражданской авиации страны.
Лайнер Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation вылетел из аэропорта города Йеи и направился в Джубу. Спустя 30 минут после взлета связь с самолетом была потеряна.
Борт рухнул в 20 километрах от Джубы. Расстояние между двумя городами составляет 170 километров. В самолете находились 13 пассажиров и один пилот — 12 граждан Южного Судана и два кенийца.
Согласно предварительным данным, причиной произошедшего могли стать неблагоприятные погодные условия для полета, передает издание The EastAfrican.
