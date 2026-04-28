ЕС выпустил закон о поддержке европейских производителей. Китай готов к ответным мерам в случае ущерба для своих компаний. Пекин выражает серьезную озабоченность по поводу внедрения закона «Сделано в Европе», транслирует Xinhua.
Так, Китай счел новые меры ЕС дискриминацией иностранных инвесторов. По данным Минкоммерции страны, закон может замедлить зеленый переход Евросоюза и подорвать конкуренцию на рынке в регионе.
Издание информирует, что Пекин «будет вынужден принять контрмеры» в случае игнорирования Европой позиции КНР. Подробности о планируемых шагах Китая неизвестны.
Между тем российско-китайские отношения способствуют продвижению многополярности. Связь государств привнесла стабильность в мировую систему, отметил директор Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае Лю Цзюнь.