Центр «ВОИН» обучит хабаровчан навыкам самообороны

— Самооборона играет важную роль в воспитании подростка, способствуя формированию зрелой, уверенной и ответственной личности, которая может защитить себя и своих близких, не прибегая к агрессии без необходимости. Мы уверены, что данная программа займет важное место в системе воспитания наших курсантов. В течение нескольких лет работы Хабаровского филиала мы на постоянной основе сотрудничаем с региональным отделением Российского союза боевых искусств — проводим совместные мероприятия и мастер-классы, знакомя наших курсантов с различными видами боевых искусств. Начало уже положено, поэтому уверены, что уже в ближайшее время, наш филиал даст старт обучению по дополнительной общеразвивающей программе «Самооборона. 1 уровень», — отметил директор филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.