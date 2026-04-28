Центр «ВОИН» обучит хабаровчан навыкам самообороны

Региональный центр военно-спортивной подготовки «ВОИН» совместно с Российским союзом боевых искусств готовятся запустить в Хабаровском крае общеразвивающую программу «Самооборона. I уровень». Навыки самообороны смогут освоить курсанты в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа включает несколько разделов: освоение базовых технических элементов, техники борьбы, приемов самообороны от вооруженного противника до комбинации освоенных приемов в парах; изучение психологии конфликта, правовых границ применения силы. Курсанты научатся оценивать угрозу, контролировать дистанцию и применять адекватные способы защиты.
Как пояснили в РСБИ, новый курс — стартовая ступень в системе обучения самообороне. Образовательный блок будут расширять. Российский союз боевых искусств и Центр «ВОИН» разрабатывают четыре уровня программ «Самооборона». Они помогут курсантам овладеть важными прикладными навыками и укрепить характер, дисциплину, выносливость и силу, стрессоустойчивость, улучшить концентрацию и самоконтроль.
— Самооборона играет важную роль в воспитании подростка, способствуя формированию зрелой, уверенной и ответственной личности, которая может защитить себя и своих близких, не прибегая к агрессии без необходимости. Мы уверены, что данная программа займет важное место в системе воспитания наших курсантов. В течение нескольких лет работы Хабаровского филиала мы на постоянной основе сотрудничаем с региональным отделением Российского союза боевых искусств — проводим совместные мероприятия и мастер-классы, знакомя наших курсантов с различными видами боевых искусств. Начало уже положено, поэтому уверены, что уже в ближайшее время, наш филиал даст старт обучению по дополнительной общеразвивающей программе «Самооборона. 1 уровень», — отметил директор филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.
В региональном филиале центра уточнили также, что самообороне планируют обучать и курсантов летних смен, набор в которые идет в настоящее время.