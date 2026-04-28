Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе при посольстве РФ на Кубе написали «Диктант Победы»

В акции приняли участие более 70 человек.

ГАВАНА, 28 апреля. /ТАСС/. Ученики и преподаватели школы при посольстве России на Кубе проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны, написав «Диктант Победы». Как сообщили в диппредставительстве РФ, в акции приняли участие более 70 человек.

«Свыше 70 человек приняли участие в акции “Диктант Победы” на Кубе, — говорится в сообщении посольства РФ в его Telegram-канале. — Свои знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны проверили ученики старших классов школы при посольстве России на Кубе и их преподаватели».

В диппредставительстве напомнили, что «Диктант Победы» является масштабной акцией, которая объединяет миллионы людей по всему миру и призвана сохранить память о событиях Великой Отечественной войны«. “В этом году диктант посвящен 130-летию со дня рождения выдающегося отечественного полководца Георгия Константиновича Жукова”, — отметили в посольстве.

Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года в рамках проекта «Историческая память». В 2026 году она проходит в России более чем на 36 тыс. площадок, а за рубежом акция охватит свыше 80 стран и 250 площадок.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
