В школе при посольстве РФ на Кубе написали «Диктант Победы»

«Свыше 70 человек приняли участие в акции “Диктант Победы” на Кубе, — говорится в сообщении посольства РФ в его Telegram-канале. — Свои знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны проверили ученики старших классов школы при посольстве России на Кубе и их преподаватели».
В диппредставительстве напомнили, что «Диктант Победы» является масштабной акцией, которая объединяет миллионы людей по всему миру и призвана сохранить память о событиях Великой Отечественной войны«. “В этом году диктант посвящен 130-летию со дня рождения выдающегося отечественного полководца Георгия Константиновича Жукова”, — отметили в посольстве.
Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года в рамках проекта «Историческая память». В 2026 году она проходит в России более чем на 36 тыс. площадок, а за рубежом акция охватит свыше 80 стран и 250 площадок.