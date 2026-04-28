Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли при столкновении двух поездов в Индонезии

Четыре человека погибли при столкновении двух поездов недалеко от индонезийской Джакарты. Об в понедельник, 27 апреля, сообщили на BBC.

По предварительным данным, стоящий пригородный поезд был протаранен другим составом, который следовал по тому же пути.

Спасательные работы продолжаются — некоторые пассажиры все еще заблокированы в вагонах. По словам представителя компании KAI Анны Пурбы, 38 пострадавших доставлены в больницы.

Заместитель спикера парламента Индонезии Суфми Даско Ахмад не исключил роста числа погибших. Он утверждает, что авария произошла примерно в 25 километрах от Джакарты.

23 апреля несколько человек также пострадали при столкновении двух поездов в Дании. Инцидент произошел к северу от Копенгагена, на линии, соединяющей города Хиллерод и Кагеруп.

Кроме того, 7 апреля скоростной поезд во Франции столкнулся с грузовиком. Авария произошла в коммуне Не-ле-Мин. В результате инцидента машинист погиб, еще 27 человек пострадали.

Еще один пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Челябинск, сошел с рельсов в Ульяновской области. «Вечерняя Москва» собрала подробности аварии.