Четыре человека погибли при столкновении двух поездов в Индонезии

Четыре человека погибли при столкновении двух поездов недалеко от индонезийской Джакарты. Об в понедельник, 27 апреля, сообщили на BBC.
По предварительным данным, стоящий пригородный поезд был протаранен другим составом, который следовал по тому же пути.
Спасательные работы продолжаются — некоторые пассажиры все еще заблокированы в вагонах. По словам представителя компании KAI Анны Пурбы, 38 пострадавших доставлены в больницы.
Заместитель спикера парламента Индонезии Суфми Даско Ахмад не исключил роста числа погибших. Он утверждает, что авария произошла примерно в 25 километрах от Джакарты.
23 апреля несколько человек также пострадали при столкновении двух поездов в Дании. Инцидент произошел к северу от Копенгагена, на линии, соединяющей города Хиллерод и Кагеруп.
Кроме того, 7 апреля скоростной поезд во Франции столкнулся с грузовиком. Авария произошла в коммуне Не-ле-Мин. В результате инцидента машинист погиб, еще 27 человек пострадали.
Еще один пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Челябинск, сошел с рельсов в Ульяновской области.