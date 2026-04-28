В Красноярске застали врасплох черного ассенизатора

В Красноярске вновь оштрафовали черного ассенизатора. Как рассказали в компании «КрасКом», служба безопасности провела три рейда по несанкционированным точкам слива жидких бытовых отходов. Поводом для этого стали жалобы жителей города — те прислали в компанию не только координаты, но и доказательства — фото и видео.
Первой точкой стала улица Караульная, здесь расположена канализационная технологическая камера. Специалисты постоянно блокируют люк, но черные ассенизатор их вскрывают и сливают туда содержимое выгребных ям и септиков из частного сектора Покровки. Здесь, кстати, «мастера» застали врасплох. Он признался, что спецтехнику арендует, а у владельца таких коммунальных машин около 40 единиц.
Документы на нарушителя передали в минэкологии края. Водителю это обойдется как минимум в 20 тысяч рублей штрафа.