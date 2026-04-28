Красноярцы могут наблюдать ледоход на Енисее

В Красноярском крае 27 апреля вскрылась ото льда очередная река — Мана. Сегодня с утра жители краевого центра могут наблюдать за ледоходом на Енисее.
Завораживающими кадрами поделились в учреждении «Спасатель».
«Ледоход — это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Однако нельзя забывать, что в это период требуется быть осторожными, — предупреждают спасатели. — Во время ледохода очень опасно находиться на берегу реки. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение — всё грозит гибелью, если не соблюдать в это время элементарные правила безопасности нахождения у водоемов».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.