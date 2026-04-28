Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы могут наблюдать ледоход на Енисее

Под Красноярском 27 апреля вскрылась ото льда река Мана.

В Красноярском крае 27 апреля вскрылась ото льда очередная река — Мана. Сегодня с утра жители краевого центра могут наблюдать за ледоходом на Енисее.

Завораживающими кадрами поделились в учреждении «Спасатель».

«Ледоход — это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Однако нельзя забывать, что в это период требуется быть осторожными, — предупреждают спасатели. — Во время ледохода очень опасно находиться на берегу реки. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение — всё грозит гибелью, если не соблюдать в это время элементарные правила безопасности нахождения у водоемов».

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.