Военный врач рассказал, что входит в программу реабилитации бойцов СВО

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Комплексная реабилитация раненых участников специальной военной операции включает различные программы восстановления, пластическую хирургию и последующее трудоустройство, сообщил в интервью РИА Новости начальник НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.
«Реабилитация бывает разная — все зависит от специфики полученных травм. В лечебных учреждениях Министерства обороны, в частности у нас, проводится ранняя реабилитация, которая начинается, как только состояние пациента позволяет проводить соответствующие восстановительные мероприятия», — сказал Есипов.
По его словам, в России действует множество программ, которые помогают вернуть пациентов к трудоспособному состоянию и поставить в строй.
«К реабилитации можно отнести и пластическую хирургию, которая позволяет убрать следы от шрамов, ожогов, деформаций, напоминающих пациенту о полученной травме, а также минимизировать контрактуры, чтобы вернуть максимально возможную подвижность суставам», — отметил генерал-майор.
Есипов уточнил, что также в России работает система абилитации: пациенты обучаются работе на компьютерах, готовятся к новой работе, например, в военкоматах.
Он добавил, что в процесс социализации военнослужащих активно вовлечены учреждения Минобороны России и фонд «Защитники Отечества» — по завершении лечебных мероприятий участники СВО трудоустраиваются.
Кроме того, как рассказал Есипов, бойцам после ампутации помогают с протезированием, а военные с инвалидностью определенной группы могут получить автомобиль для удобства передвижения.